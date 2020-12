UPDATE. Alegeri parlamentare în diaspora 2020. Peste 46.000 de români au votat în diaspora Trei sferturi de milion de romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate sunt așteptați sambata si duminica la urne, pentru a-si alege reprezentantii in noul parlament. Pentru diaspora sunt alocați 2 senatori și 4 deputați. UPDATE 13:40 Peste 46.000 de romani au votat Peste 46.000 de romani au votat in diaspora pana la ora 13:40, ora Romaniei, la alegerile parlamentare, in prima zi a scrutinului care are loc in strainatate. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, prima zi a votarii in strainatate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din acest an s-a incheiat in cele mai estice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

