UPDATE. Alegeri parlamentare în diaspora 2020. A început votul în SUA și Canada / Probleme la votul prin corespondență Trei sferturi de milion de romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate sunt așteptați sambata si duminica la urne, pentru a-si alege reprezentantii in noul parlament. Pentru diaspora sunt alocați 2 senatori și 4 deputați. UPDATE 17:40 A inceput votul in SUA și Canada A inceput votul pentru alegerile parlamentare și in SUA și Canada. La ora 17.00 a Romaniei s-au deschis secțiile de vot din SUA, respectiv Los Angeles, Anaheim, Sacramento, San Francisco, Los Altos, Las Vegas, Portland și Seattle) și din Canada, cea din Vancouver. S-a incheiat votul pentru Noua Zeelanda, Australia, Republica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

