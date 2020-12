UPDATE: Alegeri parlamentare 2020. Prezența la vot rămâne la două puncte procentuale sub cea din 2016 Alegerile parlamentare 2020 au luat startul la ora 7:00. Sunt așteptați sa voteze peste 18 milioane de romani și sa aleaga aleaga parlamentarii care ne vor face legile in urmatorii paru ani. Pana la ora 21:00 se spera ca alegatorii se vor mobiliza și se vor prezenta in numar cat mai mare sa puna ștampila pe buletinele de vot. UPDATE 13:00 Prezența la vot se pastreaza sub cea din 2016 Aproximativ 14,5% dintre alegatori se prezentasera pana la ora 12 la secțiile de votare, fața de 16,8%, in urma cu patru ani. In clasamentul prezenței conduce județul Mehedinți, cu 20%, urmat de Olt și Teleorman,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La alegerile parlamentare 2020 și-au exprimat votul, in primele șase ore dupa deschiderea secțiilor, 2.519.896 de alegatori, adica o prezența de 13,85% potrivit informațiilor furnizate de Biroul Electoral Central, conform HotNews. Dintre aceștia, 1.421.824 au fost in mediul urban, iar 1.098.072 in mediul…

- Alegerile parlamentare 2020 au luat startul la ora 7:00. Sunt așteptați sa voteze peste 18 milioane de romani și sa aleaga aleaga parlamentarii care ne vor face legile in urmatorii paru ani. Pana la ora 21:00 se spera ca alegatorii se vor mobiliza și se vor prezenta in numar cat mai mare sa puna ștampila…

- Alegerile parlamentare 2020 au luat startul la ora 7:00. Sunt așteptați sa voteze peste 18 milioane de romani și sa aleaga aleaga parlamentarii care ne vor face legile in urmatorii paru ani. Pana la ora 21:00 se spera ca alegatorii se vor mobiliza și se vor prezenta in numar cat mai mare sa puna ștampila…

- The Red Cross has started a campaign on Friday in which 1,300 families facing difficulties will receive basic food before Christmas. According to a press release of the organization, sent to AGERPRES, the "Box with Joy", which contains not so easily perishable foods, will be distributed by Red Cross…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, mai multe avertizari nowcasting Cod galben de ceata, ce vizeaza 35 de judete din majoritatea regiunilor. Potrivit meteorologilor, ceata va persista pana la ora 10:00 in judetele Braila, Ialomita, Arges, Prahova, Buzau, Calarasi, Giurgiu,…

- Pana astazi, 8.813 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 13.11.2020 (10:00) – 14.11.2020 (10:00) au fost raportate 129 de decese (73 barbați și 56 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Argeș, Arad,…

- Cod galben de ceata. Pana la ora 11:00, in localitati sau zone din judetele Alba, Covasna, Brasov, Mures, Harghita si Sibiu, iar pana la ora 10:00, in Constanta, Tulcea, Suceava, Galati, Botosani, Iasi si Vaslui se va semnala, local, ceata care determina reducerea vizibilitatii sub 200 de metri si…

- In cursul dimineții de astazi, 3 noiembrie 2020, au mai fost confirmate inca 120 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 7.273. In intervalul 02.11.2020 (10:00) – 03.11.2020 (10:00) au fost raportate 120 decese (70 barbați și 50 femei), ale unor pacienți infectați…