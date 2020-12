UPDATE: Alegeri parlamentare 2020. Peste 4 milioane de alegători au votat până la ora 16.00 Alegerile parlamentare 2020 au luat startul la ora 7:00. Sunt așteptați sa voteze peste 18 milioane de romani și sa aleaga aleaga parlamentarii care ne vor face legile in urmatorii paru ani. Pana la ora 21:00 se spera ca alegatorii se vor mobiliza și se vor prezenta in numar cat mai mare sa puna ștampila pe buletinele de vot. UPDATE 16:15 Peste 4 milioane de alegatori au votat Datele BEC arata ca la ora 16.00 prezența la vot a numarat 4,08 milioane persoane, respectiv 22,4% din total, fara a fi luate in calcul voturile din diaspora. La alegerile parlamentare din 2016, prezenta la urne pe tara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta la vot pe tara la scrutinul parlamentar a fost, duminica, pana la ora 16,00, de 22,43%, adica 4.080.404 alegatori, potrivit datelor anuntate de Biroul Electoral Central (BEC). In mediul urban, s-au prezentat la urne 2.208.232 de alegatori, iar in rural - 1.872.172. Un numar de 49.827 de alegatori…

- Prezența la vot la alegerile parlamentare din 6 decembrie este monitorizata in timp real și disponibila pe site-ul prezenta.roaep.ro. Pana la aceasta ora, și-au exprimat votul peste 3 milioane de romani. Libertatea va prezinta prezența la vot din ora in ora, la secțiile de votare din Romania și din…

- Prezența la vot la alegerile parlamentare din 6 decembrie este monitorizata in timp real și disponibila pe site-ul prezenta.roaep.ro. Pana la aceasta ora, și-au exprimat votul peste 3 milioane de romani. Libertatea va prezinta prezența la vot din ora in ora, la secțiile de votare din Romania și din…

- Alegerile parlamentare 2020 au luat startul la ora 7:00. Sunt așteptați sa voteze peste 18 milioane de romani și sa aleaga aleaga parlamentarii care ne vor face legile in urmatorii paru ani. Pana la ora 21:00 se spera ca alegatorii se vor mobiliza și se vor prezenta in numar cat mai mare sa puna ștampila…

- Prezența la vot la alegerile parlamentare din 6 decembrie este monitorizata in timp real și disponibila pe site-ul prezenta.roaep.ro. Pana la aceasta ora, și-au exprimat votul peste 3 milioane de romani. Libertatea va prezinta prezența la vot din ora in ora, la secțiile de votare din Romania și din…

- Prezența la vot la alegerile parlamentare din 6 decembrie este monitorizata in timp real și disponibila pe site-ul prezenta.roaep.ro. Pana la aceasta ora, și-au exprimat votul peste 3 milioane de romani. Libertatea va prezinta prezența la vot din ora in ora.Astazi au loc alegeri parlamentare in Romania.…

- Prezența la vot la alegerile parlamentare din 6 decembrie este monitorizata in timp real și disponibila pe site-ul prezenta.roaep.ro. Pana la aceasta ora, și-au exprimat votul peste 3 milioane de romani, prezența la vot fiind mai mica decat in urma cu patru ani.Astazi au loc alegeri parlamentare in…

- La alegerile parlamentare 2020 și-au exprimat votul, in primele șase ore dupa deschiderea secțiilor, 2.519.896 de alegatori, adica o prezența de 13,85% potrivit informațiilor furnizate de Biroul Electoral Central, conform HotNews. Dintre aceștia, 1.421.824 au fost in mediul urban, iar 1.098.072 in mediul…