UPDATE. ALEGERI 2024. MAI: 65 de infracțiuni la vot UPDATE: Ministerul Afacerilor Interne a anunțat ca pana la ora 14.00 in intreaga țara au fost semnalate 312 incidente la vot la alegerile locale și europarlamentare. Dintre acestea, 114 nu s-au confirmat, iar 56 sunt in curs de verificare. Au fost intocmite dosare penale pentru 65 de posibile infracțiuni. De asemenea, au fost aplicate 87 […] The post UPDATE. ALEGERI 2024. MAI: 65 de infracțiuni la vot appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

