- Situatie fara precedent intr-un sat din comuna Fitionesti. O femeie in varsta de 54 de ani acuza medicul de familie ca nu a vrut sa-i dea certificatul constatator medical al decesului, deoarece sotul ei ar fi murit in conditii suspecte. Lenuta Ghimiciu, din satul Ciolanesti, spune ca sotul ei a decedat…

- In aceasta seara, ora 18.50, polițiștii au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca in localitatea Nanești, in zona statiei de salvare, un minor in varsta de 16 ani ar fi fost lovit de un autoturism care a parasit ulterior locul faptei. Acesta a fost transportat la spital pentru acordarea…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața la Odobești. Conform martorilor, in zona se afla o benzinarie. La fața locului au sosit și polițiștii. Pana la sosirea pompierilor, oamenii au incercat sa stinga focul. Conform reprezentanților ISU Vrancea, trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri…

- La ora 18.05, polițiștii rutieri au fost sesizați prin apel 112, despre faptul ca pe DN 2 E 85, in zona Bachus, un autovehicul ar fi acroșat un pieton! Se efectueaza cercetari in vederea stabilirii cu exactitate a modului de producere a evenimentului. UPDATE! Conducatorul auto este un barbat de cetatenie…

- Reprezentanții ISU Vrancea au transmis in urma cu puțin timp ca, in ciuda eforturilor de resuscitare depuse de echipajul SAJ aflat la locul accidentului, cele doua victime inconștiente nu au putut fi salvate: „Din nefericire, cele doua victime inconștiente nu au raspuns la manevrele de resuscitare.…

- In localitatea Pufești, pe DN2 la intrare dinspre ADJUD, o femeie de 30 de ani, din localitate, a pierdut controlul asupra autoturismului pe care il conducea și a patruns pe sensul opus de mers, unde a intrat in coliziune cu un cap de pod, dupa care s-a rasturnat in afara parții carosabile. In urma…