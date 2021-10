Stiri pe aceeasi tema

- Sefii de stat si de guverne ai celor mai dezvoltate 20 de tari din lume se despart la summitul G20 din Italia, cu doar cateva ore inainte de deschderea COP26, dupa ce s-au angajat sa limiteze incalzirea globala la 1,5 grade Celsius, potrivit unor surse apropiate negocierilor. Membrii comunitatii internationale…

- Liderii statelor membre G20, reuniti la Roma intr-un summit care se incheie duminica, au comunicat un obiectiv precis al cresterii incalzirii globale - de 1,5 grade Celsius fata de nivelul preindustrial - si urmeazaa sa se reuneasca duminica la summitul COP26 de la Glasgow, in Scotia, relateaza AFP,…

- Duminica incepe la Glasgow conferința ONU privind schimbarile climatice, COP26. Timp de doua saptamani, intre 31 octombrie și 12 noiembrie, peste 120 de lideri de stat și delegații din aproximativ 200 de țari, experți climatici și activiști de mediu vor participa la discuțiile legate de viitorul planetei…

- De la Nord la Sud, din Occident in Orient, efectele incalzirii globale le resimțim cu toții. Din secolul XIX și pana in prezent, temperatura globala a crescut deja cu 1 grad Celsius, iar prognozele oamenilor de știința arata ca in urmatorii ani vom ajunge la o incalzire a planetei cu 1,5 grade Celsius.…

- Aproape 200 de țari s-au angajat sa reduca emisiile de gaze cu efect de sera pentru a preveni cele mai grave consecințe ale crizei climatice, insa exista inca un decalaj uriaș intre ceea ce s-a promis și ceea ce oamenii de știința spun ca este necesar, potrivit unui raport realizat de Programul ONU…

- Parlamentul turc a ratificat miercuri seara, cu unanimitate de voturi, Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, dand curs astfel angajamentului asumat de presedintele Recep Tayyip Erdogan in fata Adunarii Generale a ONU luna trecuta, relateaza AFP, citat de agerpres. Turcia devine al 191-lea…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat marti, la ONU, ca Turcia va ratifica luna viitoare Acordul de la Paris privind schimbarile climatice."Intentionam sa prezentam luna viitoare parlamentului pentru ratificare Acordul de la Paris (...) înaintea conferintei ONU privind…

- Mijlocasul norvegian Morten Thorsby, de la clubul italian Sampdoria, a decis sa poarte tricoul cu numarul 2 in sezonul 2021/2022 pentru a creste gradul de constientizare al schimbarilor climatice, cifra reprezentand obiectivul pe termen lung de a reduce incalzirea globala al Acordului de la Paris,…