(UPDATE) Accident violent pe drumul dintre Iara și Băișoara! A intervenit SMURD-UL! Un accident rutier a avut loc astazi intre doua mașini, pe drumul județean dintre localitațile Iara și Baișoara, impactul dintre cele doua autoturisme fiind destul de violent. Din primele informații, pompierii intervin in aceste momente la fața locului. Vom reveni cu mai multe detalii in curand! UPDATE Accidentul rutier s-a produs in jurul orei 13.45, [...] Articolul (UPDATE) Accident violent pe drumul dintre Iara și Baișoara! A intervenit SMURD-UL! apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

