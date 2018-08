Stiri pe aceeasi tema

- Un acccident rutier s-a produs duminica pe DN2, in localitatea Cioranca. Patru autoturisme au fost implicate in evenimentul rutier care s-a produs pe fondul unei patrunderi pe sensul opus de mers. In urma evenimentului, trei copii cu varste cuprinse intre 9 și 10 ani și doi adulți au fost raniți ușor…

- Trei copii cu varste cuprinse intre 9 si 10 ani si doi adulti au ajuns duminica la spital, dupa ce patru masini s-au ciocnit pe DN2, in localitatea Cioranca, judetul Buzau. Traficul catre Bucuretti este blocat, scrie Mediafax.Potrivit IPJ Buzau, accidentul s-a produs pe DN2, in localitatea…

- UPDATE 3 Autospeciala de transport victime multiple din cadrul Isu Buzau a preluat 2 victime in vederea transportului la UPU Buzau. Un pacient este preluat de elicopterul SMURD in vederea transportului la o unitate medicala din Bucuresti. Persoana este constienta insa prezinta politraumatisme. Dupa…

- UPDATE 12 persoane necesita ingrijiri medicale. Este vorba despe 10 adulți si 2 copii. Toate persoanele sunt constiente, insa prezinta diverse traumatisme. Cinci persoane sunt transportate la UPU Buzau. Celelalte victime sunt in ambulanțe in vederea evaluarii. Personalul UPU a fost suplimentat in vederea…

- UPDATE Din primele verificari efectuate de politistii rutieri a reiesit faptul ca un tanar de 19 ani, din Stalpu, care conducea un autoturism pe DN 1B, din directia Buzau catre Merei, pe fondul efectuarii unei manevre de depasire a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a iesit in afara…

- UPDATE Din primele verificari efectuate de politisti, un conducator auto in varsta de 65 de ani, din Rm Sarat, in timp ce se deplasa cu un autoturism pe raza municipiului Rm. Sarat a pierdut controlul asupra direcției de mers, iar autoturismul s-a rasturnat in afara parții carosabile. In urma evenimentului…