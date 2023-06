UPDATE / Accident în Pogonele Update: Din primele date de la fața locului in timp ce conducea autoturismul dinspre Maxenu catre Buzau, un șofer in varsta de 26 de ani, din Smeeni, a intrat in coliziune cu un alt autoturism condus pe sensul opus de mers de catre un tanar in varsta de 23 de ani, din Buzau. Accidentul s-a … Articolul UPDATE / Accident in Pogonele apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

Sursa articol si foto: opiniabuzau.ro

