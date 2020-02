UPDATE. Accident grav pe strada Horea. Un tânăr de 22 de ani a murit NEVINOVAT “Din pacate, deși au fost efectuate manevre de resuscitare tânarului de 22 de ani, care a fost descarcerat în stare de inconștiența, corpul acestuia nu a raspuns, fiind declarat decesul de catre medicii SMURD și SAJ. Manevrele au fost începute imediat de catre un medic care se afla în trecere și au fost continuate mai bine de o ora de catre medicii SMURD și SAJ, însa fara a putea readuce semnalele vitale pentru tânarul de 22 de ani&", transmite ISU Cluj. Potrivit politistilor, este vorba despre o coliziune între doua autoturisme, iar… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

