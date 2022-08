Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Tanarul a fost reținut pentru 24 de ore. Sambata, 13 august, la ora 23:50, polițiștii din Ocna Șugatag au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe D.J.109 F, intre localitațile Ocna Șugatag și Ferești s-a produs un accident rutier. „Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul…

- UPDATE| ACCIDENT rutier pe autostrada A10 Sebeș-Turda: O persoana incarcerata dupa o coliziune intre doua mașini ACCIDENT rutier pe autostrada A10 Sebeș-Turda: O persoana incarcerata dupa o coliziune intre doua mașini Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de marți, 2 august in jurul orei 18:30,…

- Update: ISU Prahova anunta ca cele doua victime au fost descarcerate, dar sunt inconstiente. Un accident rutier grav s-a produs in jurul orei 10:15 pe DN1B, in Sahateni, fiind implicate un autoturism si un TIR. Potrivit primelor informatii, doua persoane au ramas incarcerate intre fiarele…

- Accident spectaculos in Timiș. Un barbat a murit dupa ce a intrat in coliziune in serie, cu nu mai puțin de doua mașini. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti Constanta, la kilometrul 13, in zona localitatii Caldararu, judetul Ilfov, conducatorul unui autoturism a pierdut controlul volanului si a lovit parapetul median.In urma impactului, soferul a fost…

- O persoana si a pierdut viata duminica, 5 iunie, in urma unui accident rutier violent produs in orasul Harsova din judetul Constanta. UPDATE 2 In pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, pacientul a fost declarat decedat. UPDATEPacientul care trebuia sa fie preluat de elicopterul SMURD a intrat…

- Grav accident, luni seara, in judetul Iasi, pe raza localitatii Letcani. Un tanar a murit carbonizat dupa ce masina in care se afla s-a izbit de un copac si a luat foc. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/05/VID-20220530-WA0116.mp4 (Radio Iasi/FOTO-VIDEO IPJ Iasi)

- Un grav accident rutier s-a produs in seara aceasta in județul Constanța, la ieșire din localitatea Nicolae Balcescu. Din nefericire, in urma impactului violent o persoana a incetat din viața pe loc, iar alte patru au ajuns la spital in stare critica. Iata cum s-a intamplat totul, de fapt!