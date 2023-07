Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier in care sunt implicate un autoturism și o motocicleta s-au produs in municipiul Curtea de Argeș, zona Foresta. Citește și Zi dificila pentru salvamontiști: au fost salvate 39 de persoane, una a murit Intervin pompierii de la Detașamentul Curtea de Argeș cu o autospeciala de intervenție,…

- Echipajul SMURD de la Cota 2000 a intervenit la un accident rutier produs in localitatea Arefu, pe DN 7C – Transfagarașan. Paramedicii SMURD au monitorizat o victima, un barbat cu rana la picior, care a fost transportat la spital. Citește și A fost redeschisa circulația pe Transfagarașan. Nordul județului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera a fost reluata alternativ, pe un sens, pe DN 7C Transfagarasan , pe tronsonul kilometric 56 700 de metri loc. Arefu, jud. Arges ndash; 116 800 de metri Balea, jud. Sibiu . Reamintim ca in cursul zilei de…

- FOTO| ACCIDENT rutier in lanț pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Un barbat, ranit dupa un CARAMBOL intre trei autovehicule FOTO| ACCIDENT rutier in lanț pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Un barbat, ranit dupa un CARAMBOL intre trei autovehicule Un accident rutier a avut loc in dupa amiaza zilei de duminica,…

- Vești rele vin din Argeș, luni, 26 iunie. Un eveniment rutier cu consecințe grave s-a petrecut la Draganu, pe Drumul Național 7, potrivit celor de la IPJ Argeș și ISU Argeș. Citește și: Pitești. Doi musceleni prinși cu mașinile pline cu lemne fara acte! Poliția i-a oprit la miezul nopții Este vorba…

- UPDATE Reprezentanții Spitalului Județean Buzau au venit cu detalii despre starea de sanatate a tanarului. ,,Tanarul in varsta de 18 ani, victima a unui accident de motocicleta, a fost transportat la U.P.U.-SMURD din cadrul S.J.U. Buzau. Acesta a suferit ruptura de splina si fractura de femur. Pacientul…

- In ziua de 7 mai a.c., polițiștii Biroului Rutier Curtea de Argeș au depistat un barbat de 52 de ani, din Domnești, care conducea un autoturism, in localitatea de domiciliu, in timp ce se afla sub influența alcoolului, fara a deține polița de asigurare obligatorie auto și avand valabilitatea inspecției…

- Azi-noapte, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la faptul ca s-ar fi produs un eveniment rutier, pe DN 7, la Balota. Din primele verificari efectuate s-a constatat faptul ca, in localitatea Balota, km 221+ 500 m, ar fi avut loc o coliziune intre o autoutilitara condusa de un barbat de 29…