- UPDATE „Din primele cercetari efectuate la fața locului, in timp ce conducea un autoturism in localitatea Valea Seaca, pe DN10, din direcția Brasov catre Buzau, o buzoianca de 19 ani, s-ar fi angajat in efectuarea manevrei de depasire, fara sa se asigure corespunzator si a intrat in coliziune cu un…

- Un medic neurolog de la Policlinica de pe „Nicolae Titulescu” ar fi fost confirmat pozitiv la tstarea pentru SARS-CoV2. Este vorba despre medicul Dorina Murgoci. Doctorița a fost transportata marți seara la Spitalul Municipal din Rm. Sarat. Soțul medicului ar fi fost și el confirmat cu infecție cu coronavirus.…

- UPDATE DSP informeaza ca pacienții nu sunt din Simileasca. Aceștia provin din randul contactilor direcți ai cazurilor de imbolnavire din cartierul Poșta. Este vorba despre o familie din cartierul Dorobanți, strada Luceafarului, adresa de unde au mai fost confirmate cazuri. Noul coronavirus a fost confirmat…

- UPDATE 2 La Rm. Sarat ar urma sa ajunga 18 pacienți de la Adjud, deși se hotarase transferul a 30 de la Focșani, dar aceștia din urma au refuzat sa plece. Președintele Consiliului Județean Braila, Francisk Iulian Chiriac, a precizat astazi, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca cei 20 de pacienți…

- UPDATE In urma cu puțin timp, managerul Spitalului Municipal Rm. Sarat a confirmat trasferul a 16 pacienți de la Spitalul Adjud. Potrivit deciziei inițiale, ar fi vorba despre pacienți asimptomatici sau cu simptome ușoare. Aceștia urmeaza sa fie evaluați. Potrivit unor surse, la Spitalul Rm. Sarat ar…

- UPDATE Pacienții din Focșani care urmeaza sa fie transferate la Rm. Sarat sunt in majoritate cadre medicale infectate. Acestea nu doresc sa fie tratate in Buzau și nici in Braila. De asemenea, nici autoritațile din Braila nu doresc sa preia pacienți din Vrancea. „Aici am muncit, aici ramanem”, striga…

- UPDATE Corpul neinsuflețit gasit sub podul de la Maracineni este al unui barbat de 38 de ani, din Maracineni. Joi seara ar fi avut discuții aprinse cu soția și chiar ar fi amenințat ca iși va pune capat zilelor. Vineri dupa-amiaza, corpul fara viața al tanarului a fost gasit sub pod, aproape de malul…