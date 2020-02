Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte egiptean Hosni Mubarak a decedat, conform unui anunt al televiziunii de stat. Fostul presedinte egiptean Hosni Mubarak a decedat, la varsta de 91 de ani, la cateva saptamani dupa ce fusese supus unei interventii chirugicale. Hosni Mubarak s-a aflat la conducerea Egiptului timp de 30…

- Fostul președinte egiptean Hosni Mubarak, care a condus țara 30 de ani, a murit la 91 de ani, a anunțat BBC.Hosni Mubarak a fost președintele Egiptului din 14 octombrie 1981, pana pe 11 februarie 2011, cand a demisionat.Hosni Mubarak a fost condamnat la inchisoare pe viata, in 2012, pentru complicitate…

- Hosni Mubarak a ajuns presedintele Egiptului in 1981, dupa asasinarea sefului statului de atunci, Anwar Sadat, in mandatul caruia a indeplinit rolul de vicepresedinte. De altfel, Hosni Mubarak a fost ranit in timpul loviturii de stat, organizate in octombrie 1981 de soldatii condusi Khalid al-Islambuli.…

- Participarea starului fotbalului egiptean Mohamed Salah la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din vara acestui an, depinde doar de jucator si de clubul acestuia, FC Liverpool, a anuntat selectionerul echipei olimpice a Egiptului, citat de Reuters. Dupa includerea lui Salah in lotul largit de 50 de jucatori…

- Premierul britanic Boris Johnson va proceda joi la o remaniere a cabinetului, a anuntat marti purtatorul sau de cuvant, transmite Reuters. Remanierea era asteptata de cateva saptamani si este probabil sa vizeze numirea altor titulari in unele posturi importante din guvern, in contextul…

- UPDATE, ora 15:26 – Printre decedații din cauza gripei se afla și un copil din județul Neamț. Baiețelul in varsta de 1 an și 5 luni din municipiul Roman, a decedat pe 4 februarie la Spitalul Sf. Maria din Iași, fiind diagnosticat cu gripa. Copilul reprezenta un caz social și ultimele 2 luni din viața…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,9 a lovit vineri provincia Bushehr din Iran, unde se afla centrala nucleara a tarii, fara sa fie anuntate pagube deocamdata, transmite Reuters, citand televiziunea nationala iraniana. "Nu s-au primit informatii despre posibile pagube provocate de cutremur",…

- Bogdan Olteanu, fostul presedinte liberal al Camerei Deputatilor, a fost condamnat marti, de Tribunalul Bucuresti, la sapte de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, intr-un dosar in care este acuzat ca a primit 1 milion de euro de la omul de afaceri Sorin…