- Peste 10.000 de sanctiuni au fost aplicate, duminica, de catre politistii din intreaga tara, fiind constatate 644 de infractiuni. De asemenea, au fost retinute 560 de permise de conducere, au anuntat, luni, reprezentantii Inspectoratului General al Politiei Romane. (IGPR). Peste 7.800 de politisti…

- Politistii au aplicat amenzi in valoare de aproape 3 milioane de lei, au constatat in jur de 800 de infractiuni si au retinut 428 de permise de conducere, in cadrul unei actiuni pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, care s-a desfasurat joi. Potrivit unui…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Galati, cu sprijinul Directiei de Operatiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au ridicat 2,5 kilograme de substante susceptibile de a produce efecte psihoactive si aproximativ un kilogram de canabis.

- Politistii din Alba au retinut doua persoane banuite de contrabanda cu tigari si alcool. In urma a sase perchezitii desfasurate in orasul Cugir, au fost confiscate peste 8.600 de tigarete si 375 de litri de alcool.

- Politistii de la transporturi au efectuat 35 de perchezitii domiciliare, in 7 judete, la persoane banuite de furturi de ambarcatiuni, pescuit ilegal, delapidare, precum si contrabanda cu tigari si cu produse petroliere. 31 de persoane au fost retinute.La data de 22 februarie a.c., politistii Sectiei…

- In urma perchezitiilor efectuate ieri de politistii aradeni, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, in Bucuresti si in 16 judete, in dosarul penal cu prejudiciu estimat la 2 milioane de euro, au fost reținute 5 persoane si au fost ridicati 16.000 de lei, un pistol cu gaz de calibrul 9 mm și 27…

- Politistii au retinut noua persoane si au ridicat 160 de kilograme de tutun maruntit, in urma a 18 perchezitii efectuate luni, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, in judetul Calarasi si in Bucuresti. "In urma administrarii probatoriului, politistii au dispus continuarea…