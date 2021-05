UPDATE 13 oameni au murit in Italia dupa ce o telecabina s-a prabusit de la mare inaltime. Tragedie infricosatoare pe lacul Maggiore

Opt persoane au murit si doua au fost ranite grav duminica, 23 mai, dupa caderea unei cabine de teleferic la Stresa, statiune balneara din Piemont, pe malul lacului Maggiore, in nordul Italiei, a anuntat pentru AFP un purtator de cuvant al serviciilor de salvare. UPDATE 20.20 13 persoane au murit in accidentul cutremurator, iar alte 3, intre care si doi copii, sunt raniti si transportati la spital. Este bilanul cel mai recent al salvatorilor, in conditiile in care informatiile au fost, pana acum, contrastante. Primarul din Stresa, localitatea unde s-a produs tragedia, a explicat ca o parte dintre…