- Un nou miting antiguvernamental are loc duminica seara, in Piata Victoriei din Capitala, pentru a treia zi consecutiv. Manifestatia a fost anuntata pe Facebook, iar participantii la protest spun ca nu vor pleca din fata Guvernului pana cand actualul Executiv nu isi da demisia. Politia Rutiera a instituit…

- Circulatia a fost restrictionata in zona Piata Victoriei, din cauza protestatarilor care incep sa se stranga in fata Guvernului, la ora transmiterii stirii, pentru a treia seara de miting.

- Mitingul organizat de romanii din strainatate a inceput cu violente. Circulatia in Piata Victoriei a fost blocata de protestatari. Jandarmeria a trimis... The post Miting al diasporei impotriva Guvernului. UPDATE ORA 23: Jandarmii au intervenit in forța pentru impraștierea protestatarilor appeared first…

- Cateva zeci de oameni s-au strans in Piata Victoriei din Capitala si protesteaza fata de actiunile coalitiei de guvernare. Evenimentul, care face parte din sirul de manifestatii antiguvernamentale care au avut loc dupa adoptarea Codurilor penal si de procedura penala de catre Parlament, fusese anuntat…

- Cateva sute de persoane manifesteaza in Piata Victoriei din Capitala fata de adoptarea de catre Camera Deputatilor a modificarilor la Codul Penal. Protestul a fost anuntat pe Facebook de mai multe comunitati, printre care Coruptia Ucide. Oamenii sunt indemnati la insubordonare civica si la blocarea…

- Peste 4000 de persoane s-au adunat, miercuri seara, in Piata Victoriei din Capitala, pentru a protesta fata de modificarile aduse Codului de Procedura Penala. In jurul orei 22.00 protestatarii au aprins din nou lanternele telefoanelor. Pe cladirea Guvernului este proiectat cu laser mesajul #Rezist.…