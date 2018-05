Stiri pe aceeasi tema

- Grupul american Liberty Global a anuntat oficial in urma cu cateva minute vanzarea operatiunilor din Romania, Germania, Ungaria, si Cehia catre grupul britanic Vodafone, mutare care va duce la crearea unuia dintre cei mai mari jucatori europeni de pe piata de telecom. Grupul britanic Vodafone…

- Dezastru pentru rivalii RCS&RDS și Telekom! Se anunța zile grele pentru operatori, dupa noua mutare a gigantului Vodafone. Este vorba despre o tranzacție la nivel mondial, prin care compania de telefonie va face legea in Romania.Colosul va prelua operațiunile unui important operator prezent…

- Un producator chinez din grupul Geely vrea sa construiasca o uzina de masini electrice in regiune si, dupa ce initial luase an calcul mai multe tari, acum a redus lista la doar doua; Slovacia si Romania. Informatia vine de la Intellinews.com care citeaza publicatia slovaca Hospodarske Noviny. Compania…

- Grupul britanic Vodafone a confirmat vineri, 2 februarie, ca este intr-o faza initiala a discutiilor cu grupul american Liberty Global, patronul UPC Romania, privind posibila achizitie a anumitor active telecom detinute de americani pe piata europeana. Anuntul Vodafone a venit dupa ce Financial Times…

- Parlamentul European a aprobat, la inceputul acestui an, ținte mult mai ambițioase decat ale Comisiei Europene in privința energiei regenerabile, care ar trebui atinse pana in 2030. Comisia Europeana a propus un obiectiv la nivelul UE de cel puțin 27% din energia regenerabila, insa Parlamentul European…

- Tinerii din Romania sunt cei mai increzatori in perspectiva de a avea o cariera in domenii digitale, potrivit unui studiu internațional comandat de Vodafone și realizat in acest an de YouGov, cu participarea a 5.952 de tineri cu virste intre 18 și 24 de ani din 15 țari. 53% dintre tinerii romani sunt…

- Grupul austriac Schweighofer vinde padurile pe care le are in Romania catre investitorul suedez Greengold Asset Management AB/KB, potrivit Bloomberg. Mai exact, vinde societatea Cascade Empire și Ocolul Silvic Cascade Empire, care impreuna dețin 14.283 hectare de padure in nordul Romaniei, potrivit…

- Grupul american de comunicatii prin cablu Liberty Global a anuntat vineri schimbari operationale ale operatiunilor din Europa Centrala si de Est. Incepand cu 1 aprilie 2018, Robert Redeleanu, in prezent director general al UPC Romania si UPC Ungaria, este numit director general al UPC Polonia si va…