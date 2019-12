UPC Romania ar putea disparea pana la finele lunii martie 2020. Cine ii va prelua abonatii

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul liberal de Finante, Florin Citu, a comentat, luni dimineata, faptul ca Senatul va dezbate motiunea simpla a PSD indreptata impotriva sa. Florin Citu a declarat la RFI Romania ca va merge in Parlament cu documente, care vor demonstra ca cifrele din ultimii trei ani au fost ascunse.…

- Purtatorul de cuvant al Biroului Electoral Central (BEC), Mircea Preotescu, a anuntat, joi la amiaza, rezultatul final al alegerilor prezidentiale. Astfel, Klaus Iohannis a obtinut 66,09 % din numarul de voturi valabil exprimate, iar Viorica Dancila 33,91 %. In total s-au prezentat…

- Statele membre si Parlamentul European au reusit sa ajunga luni seara la un acord privind un buget de 168.7 miliarde de euro pentru anul 2020, a anuntat intr-un comunicat Grupul Partidului Popular European (PPE). "Avem un acord", a confirmat pe Twitter si presedintia finlandeza a Consiliului…

- Instagram creste rapid in popularitate in Romania. La fel si numarul influencerilor. Eu mi-am trait cele noua zile de popularitate pe aceasta retea sociala, timp de noua zile, fara vreo intentie si fara sa fac ceva special. Sa va povestesc ce s-a intamplat. In septembrie am reinceput sa postez…

- Presedintele Klaus Iohannis, aflat intr-o vizita in Japonia, s-a intalnit, luni, la Palatul Akasaka-Geihinkan, cu prim-ministrul nipon Shinzo Abe. In cadrul intalnirii, seful statului a discutat cu prim-ministrul Abe despre Parteneriatul Strategic dintre Romania si Japonia, potrivit Administratiei…

- Parlamentul a votat in unanimitate proiectul deputatului Robert Sighiartau privind indexarea anuala a alocatiilor copiilor cu rata inflatiei. "A fost greu, dar s-a terminat cu bine. Multumesc tuturor parintilor si copiilor pentru sustinere", a transmis deputatul liberal. "Am reusit!…

- Retailerul online elefant.ro a fost amendat de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) pentru incalcarea GDPR-ului, dupa ce a transmis mesaje comerciale prin e-mail si nu a dovedit ca avea acordul. Practic, autoritatea a transmis ca Elefant…

- Viorica Dancila a trimis Comisiei Europene o nominalizare de comisar, luni, dar aceasta fusese deja respinsa anterior de presedintele ales al CE, Ursula von der Leyen, a declarat pentru Ziare.com un oficial european. "Pot confirma ca Guvernul roman a trimis scrisoarea ieri (luni - n.red.).…