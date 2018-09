UP News: Tot mai mulți fermieri români sunt interesați de plantațiile de aluni cu trufe Tot mai mulți romani sunt interesați de afaceri cu trufe. In timp ce unii s-au specializat in cautarea acestor ciuperci prețioase prin padurile de foioase și de pin care se afla pe dealurile Transilvaniei sau in Munții Apuseni, exista și fermieri care au investit in crearea unor plantații de aluni ale caror radacini sunt micorizate, […] The post UP News: Tot mai mulți fermieri romani sunt interesați de plantațiile de aluni cu trufe appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol: arad24.net

