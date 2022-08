Stiri pe aceeasi tema

- Incident grav la Constanța. Un barbat de 71 de ani a murit la spital, dupa ce ar fi fost impins de un tanar pe strada, pe trecerea de pietoni și acolo a fost lovit de o mașina. Atenție, sunt detalii cu impact emoțional!

- Cadavrul unei femei, care a fost strangulata in noaptea de 1 spre 2 iulie, in municipiul Brasov, si ingropata intr-o zona de la periferia orasului, a fost descoperit si identificat vineri, dupa investigatii ample desfasurate de politisti brasoveni, in colaborare cu reprezentanti ai Parchetului de pe…

- Tanarul acuzat de atacul de Ziua Independenței a SUA intr-o suburbie a orașului Chicago iși cumparase pușca legal, a tras de peste 70 de ori de pe un acoperiș și s-a imbracat apoi in haine de femeie pentru a se ascunde in mulțimea care fugea, au spus marți oficialii locali, transmite Reuters. Intre…

- Autoritațile din Egipt au dispus inchiderea mai multor plaje de la Marea Rosie dupa ce o femeie austriaca, in varsta de 68 de ani, a fost ucisa in urma unui atac comis de un rechin in dimineata acelei zile in apele Golfului Sahl Hasheesh, potrivit declaratiilor facute de doua surse din randul agentilor…

- Scene de coșmar la Satu Mare! Un barbat de numai 48 de ani a murit in plina strada. Omul ducea gunoiul și i s-a facut rau. O vecina l-a vazut și a dat alerta la 112, insa echipajele de urgența nu l-au mai putut salva. In zona e cod roșu de canicula. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ieri am avut cea mai calda dimineata de iunie din istorie, cu recorduri de temperaturi la sase statii meteo. Primul cod portocaliu de canicula al anului a adus temperaturi de aproape 40 de grade in vestul tarii, iar vremea va continua sa fie sufocanta. La Satu Mare s-a inregistrat primul deces din…

- Un barbat a murit pe o plaja din regiunea Odesa dupa ce a fost aruncat in aer de o mina. Barbatul venise sa se relaxeze cu sotia si baiatul sau, in ciuda interdictiilor impuse de autoritati.

- Interventie de urgenta in judetul Suceava. Este vorba despre un barbat prins sub o autobetoniera CIFA , pe raza localitatii Moara Carp. Intervin pompierii militari, cu doua autospeciale cu accesorii pentru descarcerare, cu sprijinul unui echipaj SAJ., transmite ISU Suceava. Victima a fost extrasa de…