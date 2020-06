Stiri pe aceeasi tema

- Joel Schumacher, regizor al filmelor „St. Elmo’s Fire”, „The Lost Boys”, „Batman Forever” și “Batman and Robin” a murit luni in New York, dupa o lupta de un an cu cancerul. Artistul avea 80 de ani.

- Joel Schumacher s-a stins din viața, potrivit sursei citate. Și-a inceput cariera in industria modei, dar a decis in cele din urma sa urmeze o cariera de regizor. S-a mutat in Los Angeles și a lucrat ca designer de costume inainte de a trece la regie. SOC in lumea sportului. A facut…

- Fermierii romani au depus 826.964 cereri unice de plata pentru o suprafata de peste 9,814 milioane hectare, in perioada 2 martie - 15 iunie 2020, pentru obtinerea subventiilor din bani europeni si de la bugetul de stat, a anuntat, marti, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Campania…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Ministrul sanatatii a anuntat joi seara ca a fost adoptata o ordonanta de urgenta prin care directiile de sanatate publica vor asigura necesarul de masti de protectie pentru persoanele defavorizate. Printre aceste persoane defavorizate se numara pensionarii care au pensii…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a spus ca a fost aprobata OUG prin care fiecare persoana defavorizata va primi cate 50 de maști, in total urmand sa fie achiziționate materiale de protecție pentru 2,3 milioane de oameni, urmand sa se plateasca 230 de milioane de lei de la bugetul de stat. Insa,…

- Prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost intocmite, pana in prezent, 538 de dosare penale, sub aspectul savarșirii infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal. Polițiștii și jandarmii au depistat, in ultimele de 24 de ore,…

- Doua dintre proprietatile din Los Angeles ale lui Elon Musk au fost scoase la vanzare pe site-ul Zillow, pentru 30 de milioane de dolari, respectiv 9,5 milioane de dolari, la cateva zile dupa ce acesta a anuntat ca nu vrea sa mai detina case, relateaza CNBC.