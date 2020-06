Unul dintre regii asfaltului a castigat proiectarea si executia Tronsonului 4 al Drumului Expres Craiova-Pitesti A fost desemnat castigatorul pentru proiectarea si executia Tronsonului 4 al Drumului Expres Craiova-Pitesti, Asocierea S.C. SA&PE Construct S.R.L. - S.C. Spedition UMB S.R.L. - S.C. Tehnostrade S.R.L. (S.C. SA&PE Construct S.R.L. - Lider de asociere), cu pretul de 617.080.915,60 de lei, fara TVA, si un punctaj total de 100 puncte, dintre care 50 de puncte pentru componenta financiara si 50 de puncte pentru componenta tehnica, potrivit unui comunicat CNAIR.



Durata contractului este de 36 de luni, dintre care 12 luni alocate perioadei de proiectare si 24 de luni pentru perioada de executie… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CNAIR a desemnat caștigatorul pentru execuția tronsonului 4 al Drumului Expres Craiova – Pitești (31,88 km), ofertantul desemnat fiind ASOCIEREA S.C. SA&PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L, anunța MEDIAFAX.Prețul licitat a fost de 617.080.915,60 Lei…

- Statul roman nu a recuperat de la Dan Voiculescu nici un sfert din prejudiciul dosarului ICA, in care a fost condamnat la zece ani de inchisoare, executand pana acum putin peste trei ani, potrivit investigatiimedia.ro. Prejudiciul era de 266.171.892 de lei la jumatatea anului 2017, dar a crescut…

- Camera Deputatilor va lucra in sesiune extraordinara in perioada 1 - 15 iulie. Decizia a fost luata luni, 29 iunie, in sedinta Biroului permanent al Camerei Deputatilor, la propunerea presedintelui forului, Marcel Ciolacu. Printre proiectele care se vor regasi pe ordinea de zi a…

- Potrivit unei analize a Institutului National de Sanatate Publica, evolutia liniara a cazurilor de coronavirus a devenit din nou ascendenta in ultima saptamana, dupa aproape doua luni de scadere. Astfel ca, spre exemplu, in judetele Brasov si Vrancea sunt confirmate peste 50 de cazuri la 100.000 de…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta restrictii de circulatie pentru zilele de sambata, duminica si luni, de Sarbatoarea Rusaliilor, pe Autostrada Soarelui si pe Valea Oltului, pentru vehiculele mari, potrivit unui comunicat. Astfel, pe A2, intre Bucuresti…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat ca au existat consecinte favorabile in urma intalnirii dintre ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, si omologul sau maghiar, una dintre acestea referindu-se la decizia Ungariei de a permite tranzitarea tarii pentru transportul rutier pe toata perioada unei zile.…

- Din cauza pandemiei, unele tari europene se confrunta cu o penurie de forta de munca, iar romanii sunt salvarea lor. Astfel, pana la sfarsitul lunii mai, sunt programate inca 15 zboruri cu muncitori sezonieri romani catre Germania si Marea Britanie, care vor pleca din Bucuresti, Iasi si Cluj Napoca.…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat ca masura ridicarii restricțiilor de circulație impuse autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 7,5 t pe cateva drumuri naționale și autostrada A2, se menține pe perioada starii de urgența. Masura…