- Aproape 4 milioane de ucraineni au fugit de invazia Rusiei in tara lor, a anuntat ONU marti, Crucea Rosie precizand ca refugiatii sosesc epuizati si se simt „fara speranta”, relateaza AFP. UNHCR, agentia ONU pentru refugiati, a declarat ca 3.901.713 ucraineni au fugit din tara — o cifra in crestere…

- Președintele Klaus Iohannis va merge, sambata, pentru prima data de la izbucnirea crizei umanitare, in vizita la tabara mobila pentru refugiații ucraineni de la punctul de trecere a frontierei de la Siret, informeaza Administrația Prezidețiala. Vizita președintelui va avea loc la ora 16.00. Președintele…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca din totalul de 118.461 refugiati din Ucraina care au ajuns in Romania, au ramas in tara 46.435 de persoane, aproximativ 39%, 1.070 de cetateni au solicitat azil, iar dintre acestia 476 au ramas in centrele de azil. Potrivit premierului,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a decis, vineri, ca persoanele care vin din Ucraina in Romania sunt exceptate de la masura carantinei, fie ca vin direct, fie ca ajung dupa ce au tranzitat Republica Moldova. ”Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat Hotararea numarul…

- Salvamontiștii din Maramureș au intervenit, joi seara, 4 februarie, pentru recuperarea a trei refugiați din Ucraina, care au trecut frontiera si au ajuns intr-o zona muntoasa din apropierea localitaților Petrova-Ruscova, unde zapada era foarte mare. Cei trei, doi barbati si o femeie, au sunat la 112…

- Un turist aflat in stare grava in masivul Ceahlau, in zona Cabanei Dochia, a fost salvat dupa o interventie de sase ore a salvamontistilor nemteni. “Intervenția din noaptea trecuta a durat puțin peste șase ore. Șase ore grele in care trei echipe s-au coordonat perfect in condiții meteo dure. Victima…

- O femeie și-a pierdut viața, in noaptea de luni spre marți, și alte doua sunt grav ranite, dupa ce au fost atacate cu un cuțit de un barbat de 45 de ani. Tragedia a avut loc in satul Horlaceni, comuna Sendriceni, din apropiere de Dorohoi. Potrivit Antena 3, agresorul este chiar fostul soț al femeii…