- Judecatoria Brasov a decis, miercuri, eliberarea conditionata a lui Zoltan Szocs, unul dintre cei doi secui condamnati in 2018 pentru terorism, transmite agenția maghiara MTI . Decizia nu este definitiva și poate fi atacata, scrie g4media.ro. La inceputul lunii iulie, aceeasi instanta a respins cererea…

- Magistratii Judecatoriei Galati au pronuntat in premiera o decizie ce priveste nou adoptata lege nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic. Instanta a inlocuit masura internarii unei minore diagnosticata cu COVID-19 cu cea a izolarii…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca toti cei 41 de cetateni romani din localitatea Straubing-Bogen, landul Bavaria, care au fost confirmati cu noul coronavirus au incheiat perioada de carantina. O parte dintre ei au revenit in Romania, dar majoritatea si-au reluat activitatea la fabrica…

- Un barbat din Baia Mare, plasat forțat in carantina, și-a caștigat libertatea in instanța Judecatoria Baia Mare a dispus eliberarea imediata a unui barbat plasat in carantina instituționalizata in contextul pandemiei de coronavirus și in baza masurilor impuse de Guvern, pe care mulți le-au criticat…

- Tribunalul Brasov a respins ca nefondat recursul inaintat de Istvan Beke impotriva deciziei de respingere formulata de Judecatoria Brasov, la mijlocul lunii mai. Cererea de eliberare conditionata a celuilalt barbat din Targu Secuiesc condamnat pentru terorism, Zoltan Szocs, a fost respinsa de Judecatoria…

- A ucis cu sange rece șase oameni și a primit o condamnare la 99 de ani de inchisoare. A ieșit ina dupa 22 de ani, pentru buna purtare. E decizia justiției din Romania, justiție a carei imparțialitate e aparata an de an cu proteste de strada. In SUA, un astfel de criminal ar fi fost condamnat pe viața,…