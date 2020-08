Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii au discutat vineri cu premierul Ion Chicu și cu reprezentanții ai patru partide parlamentare revendicarile agricultorilor. Una dintre principalele cerințe a fermierilor este alocarea unor despagubiri de 3000 de lei pentru un hectar pe care au fost plantate culturi cerealiere…

- Scopul real al agricultorilor este de a ridica șansele unor concurenți la alegerile prezidențiale din acest an. Opinia a fost exprimata de șeful statului Igor Dodon in cadrul emisiunii "Președintele raspunde". Igor Dodon a amintit ca anume lidera PAS Maia Sandu a promis ca va aduce fermierii cu tehnica…

- Republica Moldova ar urma sa solicite un credit de urgența de la Banca Mondiala pentru a ajuta agricultorii care au avut de suferit de pe urma secetei. Anunțul a fost facut de președintele Igor Dodon, dupa ședința cu premierul Ion Chicu și președinta Parlamentului, Zinaida Greceanii. {{456175}}El a…

- Prim-ministrul Ion Chicu a venit cu mai multe acuzații catre fosta prim-ministra Maia Sandu, ca ar fi impotriva unor inițiative, lansate de catre Guvern. Declarațiile vin dupa ce astazi, deputații din partidul condus de Sandu au boicotat ședința Parlamentului, la care Executivul urma sa prezinte asumarea…

- Sectorul HoReCa iși reia activitatea, de luni, 15 iunie, dar cu respectarea unor reguli stricte de funcționare. Anuntul a fost facut de premierul Ion Chicu in cadrul sedintei de Guvern. "Activitațile economice nu vor fi stopate. Statul nu isi permite sa opreasca economia.

- Șeful Guvernului a declarat la postul de televiziune N4 ca iși dorește renegocierea condițiilor de acordare a creditului rus. Ion Chicu susține ca i-a trimis deja o scrisoare in acest sens premierului Federației Ruse, Mihail Mișustin. „Saptamina trecuta am remis o scrisoare in adresa lui Mișustin prin…

- Raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova, europarlamentarul grupului Renew Europe, Dragos Tudorache, considera ca atacul premierului moldovean, Ion Chicu, facut la adresa eudeputatului Siegfried Muresan reprezinta o comanda politica venita de pe alte meleaguri.

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, propune sa-i fie retrasa cetatenia romana prim-ministrului Republicii Moldova, Ion Chicu, pentru atacul pe care si l-a permis premierul la adresa eurodeputatului roman Siegfried Muresan.