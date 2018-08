Stiri pe aceeasi tema

- Un motociclist in varsta de 26 de ani a murit, duminica, dupa ce a lovit o masina, pe drumul european E79, la Isalnita, in judetul Dolj. In urma impactului, autoturismul si motocicleta au luat foc, iar doi oameni care erau in vehicul sunt in stare grava, fiind solicitat elicopterul SMURD.

- Cele doua avioane participau la un zbor de antrenament pentru mitingul aerian Suceava Air Show. In urma accidentului, evenimentul a fost anulat. Unul dintre piloti a fost declarat decedat la sosirea echipelor speciale. Al doilea pilot a fost preluat de un elicopter SMURD si transportat la Iasi. Imaginile…

- Pilotul ranit grav, sambata, in accidentul aviatic de la Frautatii Vechi, judetul Suceava, a fost adus cu elicopterul SMURD la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi, prognosticul medicilor fiind rezervat, scrie news.ro.”Pacientul a fost adus cu elicopterul la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi.…

- Doua aeronave care se antrenau pentru Suceava Air Show s-au ciocnit in zbor in urma unor exerciții de antrenament pe care le efectuau pe aerodromul din Fratauții Vechi. Din primele informații de la fața locului unul dintre piloți a decedat iar celalalt se afla in stare foarte grava. Cei de la ISU Suceava…

- Cei doi piloti care s-au catapultat in urma accidentului aviatic de astazi, 16 iulie, din judetul Bacau, au fost transportati pe cale aeriana la Spitalul Universitar de Urgenta Militar din Bucuresti, informeaza Ministerul Apararii.

- El a fost dus spre Iasi cu o masina personala, fiind preluat pe drum de un echipaj medical care l-a transportat la Spitalul "Sf. Spiridon". Barbatul a suferit un traumatism cranio-cerebral si mai multe fracturi si contuzii in zona bratelor si a coloanei. Victima este stabila hemodinamic.

- Un copil in varsta de 10 ani este in stare grava dupa ce a urcat pe vagonul unui tren si s a electrocutat, in Gara Muncel, comuna Stolniceni Prajescu, fiind transportat cu elicopterul la Spitalul 39; 39;Grigore Alexandrescu 39; 39; din Bucuresti, a anuntat, joi, coordonatorul SMURD Iasi, Diana Cimpoesu…