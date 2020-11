Unul dintre pacienții transferați după incendiul de la Piatra Neamț a decedat In incendiul care a izbucnit la secția ATI a Spitalului Județean de Urgența din Piatra Neamț au murit 10 pacienți infectați cu Covid-19, iar alți șase au fost grav raniți, fiind transferați la Spitalul din Lețcani. Astazi, managerul unitații medicale, Carmen Doborobaț, a anunțat decesul unuia dintre cei șase pacienți transferați. Este vorba despre o femeie in varsta de 70 de ani, cu multiple comorbiditați. ”Din nefericire nu am putut sa o salvam. Și ceilalți cinci sunt in continuare in stare grava”, a spus managerul spitalului unde au fost transferați pacienții cu Covid-19, conform Hotnews.ro.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

