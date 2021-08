Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei trei pacienți arși in incendiul din Popești Leordeni, care au fost transferați in Germania, a murit. Barbatul avea arsuri grave pe 70% din suprafața corpului. In varsta de 54 de ani, victima avea caile respiratorii grav afectate. Acesta a fost inițial tratat la Spitalul Bagdasar-Arseni,…

- Trei dintre persoanele ranite grav in explozia produsa vineri la depozitul de deșeuri din Popești Leordeni au fost transferate la un spital din Germania pentru tratament. Este vorba despre trei barbați in stare grava.

- O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, efectueaza duminica, o misiune umanitara pe ruta Otopeni – Frankfurt - Otopeni, pentru transportarea a trei pacienti cu arsuri, raniti in urma incendiului care a avut loc vineri la hala de reciclare a deseurilor…

- Una dintre persoanele ranite in urma exploziei care a avut loc, vineri, la o hala de reciclare din Popești Leordeni a murit, sambata dimineața, la spital. Barbatul era internat la Floreasca și se afla in stare grava, au declarat surse medicale pentru ziarul Libertatea. Victima nu este cetațean roman,…

- A murit și al doilea angajat al Petromidia Navodari, ranit in explozia urmata de incendiu, din 2 iulie. Bilanțul deceselor se ridica astfel la trei. Barbatul fusese transferat la un spital din Germania, dar s-a stins sambata seara, in ciuda tuturor eforturilor depuse de personalul medical. In urma…

- Bilanțul morților in urma exploziei urmate de un incendiu de la rafinaria Petromidia a ajuns la trei persoane. Reprezentanții companiei au anunțat in urma cu puțin timp ca și al doilea pacient care fusese transferat la o clinica din Germania a decedat. Primul pacient a murit in urma cu 5 zile.

- A murit și al doilea angajat al Petromidia Navodari, ranit in urma exploziei urmate de incendiu, care a fost transferat la un spital din Germania. Bilanțul se ridica acum la trei persoane decedate. Rompetrol Rafinare a anunțat, duminica, faptul ca al doilea angajat ranit in urma exploziei…

- "Victimele au suferit arsuri mortale și cercetarile continua", a declarat Haydar al-Zamili pentru AFP, adaugand ca unitatea avea 60 de paturi și ca mulți pacienți probabil erau ”inca prinși”.Purtatorul de cuvant a mai spus ca cinci persoane au fost ranite, dintre care doua sunt in stare critica.Incendiul…