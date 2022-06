Stiri pe aceeasi tema

- Șoferița care a fost arestata pentru uciderea a patru muncitori la Iași susține ca este nevinovata. Adina Iuliana Ghervase le-a spus judecatorilor ieșeni ca nu ea se afla la volan in momentul producerii accidentului fatal, in ciuda declarațiilor martorilor și a dovezilor care o incrimineaza.

- Unul dintre muncitorii de la Citadin care au fost raniti in accidentul rutier din noaptea de joi spre vineri, de o soferita aflata sub influenta alcoolului, are nevoie de sange. Purtatorul de cuvant al Spitalului ‘Sf. Spiridon’, dr. Diana Cimpoesu, a declarat, sambata, ca una dintre victimele accidentului,…

- Unul dintre muncitorii din Iași care au fost raniti in accidentul rutier din noaptea de joi spre vineri de o soferita aflata sub influenta alcoolului are nevoie de sange. Purtatorul de cuvant al Spitalului "Sf. Spiridon", dr.

- Unul dintre muncitorii de la Citadin care au fost raniti in accidentul rutier din noaptea de joi spre vineri, de o soferita aflata sub influenta alcoolului, are nevoie de sange. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- A fost carnagiu in urma cu doua zile pe o șosea din Iași, asta dupa ce o șoferița s-a urcat la volan in stare de ebrietate și a intrat din plin cu mașina patru muncitori, care au murit pe loc. Azi, Adina Iuliana Ghervase, in varsta de 39 de ani, a fost arestata de oamenii legii, dupa ce ieri a fost…

- Un grav accident de circulație a avut loc in noaptea de joi spre vineri pe o strada din Iași. Patru muncitori care lucrau la reabilitarea drumului au murit. Potrivit ISU Iași, accidentul a fost anunțat la 112 in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 1.00. La fața locului s-au deplasat mai multe…

- Patru oameni au murit și alți trei au fost raniți joi noaptea, dupa ce o șoferița care bauta a pierdut controlul volanului și i-a lovit in plin pe muncitorii din Iași. Femeia in varsta de 39 de ani a fost reținuta azi de polițiști pentru 24 de ore. Ziarul de Iași scrie ca in aceasta dimineața polițiștii…

- Un grav accident rutier s-a petrecut, azi noapte, pe Soseaua Pacurari din Iași, dupa ce o șoferița beata a intrat intr-o autospeciala de mentenanta a drumurilor. 8 muncitori ai societații Citadin au fost prinsi sub vehicul in urma impactului. 4 dintre victime au murit. Ceilalți 4 muncitori au fost transportați…