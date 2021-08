Unul dintre muncitorii prinși sub un mal de pamant, pe un șantier de langa Biblioteca Naționala din Capitala, a murit. Pompierii fac eforturi pentru a-l gasi și pe cel de-a cincilea muncitor disparut sub pamant. Cinci muncitori au fost prinși, luni, sub un mal de pamant langa Biblioteca Naționala din București. Trei dintre aceștia au […] The post Unul dintre muncitorii prinși sub un mal de pamant langa Biblioteca Naționala a murit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .