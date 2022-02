Unul dintre muncitorii care și-au pierdut viața în accident, își salvase sora bolnavă de cancer Unul dintre muncitorii care și-au pierdut viața astazi in accidentul teribil de la Sarca iși salvase sora bolnava de cancer. Femeia a aflat cele intamplate de la televizor. „El mi-a salvat viața, cand mi-a dat celule anul trecut și acum a murit el. Era cel mai cuminte frate pe care l-am avut”, a zis aceasta printre lacrimi. Barbatul decedat era tatal a doi copii, unul de 4 ani și unul de 9 ani. „Parca a avut o presimțire, o zis sa aiba grija de copii, ai grija de baieți zicea, ai grija de copii, atat. Are o fata, a venit acum de la școala. A inceput a plange, acum e in casa plange. Nu pot sa-i… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

