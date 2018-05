Stiri pe aceeasi tema

- Nuțu Olteanu, membrul fondator al formației sufera de o forma rara de cancer la nivelul sistemului limfatic. Din fericire pentru acesta, forma este vindecabila, insa cariera sa a avut foarte mult de suferit in urma primirii diagnosticului.

- Celebrul actor Dragoș Moștenescu a inceput procesul de vanzare al mai multor proprietați pe care le deține in Romania și intenționeaza sa se mute definitiv in Anglia, cu soția și cei trei copii. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Actorul Dragoș Moștenescu, in…

- Veste trista in lumea sportului internațional! Ciclistul belgian Michael Goolaerts a incetat din viața pe un pat de spital din orașul francez Lille. Decesul a survenit din cauza unui stop cardiac, dupa ce ieri, sportivul a fost implicat intr-un accident in cadrul cursei Paris-Roubaix. Michael Goolaerts…

- Celebrul luptator de arte marțiale Conor McGregor a ajuns dupa gratii in urma cu cateva ore! Și asta dupa ce a fost implicat intr-un scandal monstru. Mai multe persoane au filmat scenele violente din timpul bataii din strada, transformata intr-un ring de box. In varsta de 29 de ani, irlandezul Conor…

- Celebrul actor indian Irrfan Khan sufera de o boala rara. Starul a anunțat ca a fost diagnosticat cu o tumoare neuroendocrina. Boala ii afecteaza sistemul hormonal al organizmului. Maladia este foarte rara, afecteaza doar 35 din 100.000 de persoane. Actorului i-a fost foarte greu sa accepte diagnosticul…

- Grave probleme de sanatate are Omar Hayssam, primul terorist al Romaniei, condamnat la 23 de ani de inchisoare! Cel care a pus la cale rapirea jurnaliștilor in Irak sufera, printre alte maladii extrem de serioase, și de Parkinson! Și, conform medicului Dan Raican, președintele Asociației AntiParkinson,…

- Actorul Hugh Grant a devenit tata la 57 de ani. La varsta la care alții devin bunici, starul britanic Hugh Grant i-a urat: „Bun venit pe lume!” celui de-al cincilea copil. Iubita lui mai tanara, Anna Eberstein a devenit mamica din nou. Ea i-a daruit la inceputul acestei luni cel de-al treilea copil.…

- Cheloo era ridicat in 2016 de catre procurorii DIICOT pentru trafic de droguri de risc (cannabis). Celebrul rapper a recunoscut acuzațiile procurorilor și, in urma unui acord cu aceștia, a fost condamnat, in 2017, de instanța, la doi ani de inchisoare cu suspendare și la efectuarea a 100 de zile de…