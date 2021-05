Stiri pe aceeasi tema

- Solistul trupei italiene Maneskin, castigatoarea celei de-a 65-a editii a concursului Eurovision, se va supune unui test antidrog dupa un comportament semnalat ca fiind suspect in timpul competitiei muzicale, au anuntat duminica organizatorii concursului, relateaza AFP. "Grupul a respins ferm acuzatiile…

- Cantaretul Mihai Traistariu (41 de ani) s-a aratat surprins de castigatorul concursului Eurovision de anul acesta (Italia, cu trupa pop-rock Maneskin) si a marturisit ca se va inscrie la Selectia Nationala de anul viitor.

- Maneskin a obținut premiul cel mare, cu piesa Zitti e buoni, cu 524 de puncte. Pe podium au fost urmați de Barbara Pravi cu piesa Voila, iar Gjon’s Tears cu Tout l’Univers a ocupat locul trei. Acuzațiile grave asupra caștigatorului Eurovision au venit imediat dupa terminarea concursului. Damiano David…

- Formatia italiana Maneskin a fost declarata castigatoarea celei de-a 65-a editii a concursului de muzica Eurovision, desfasurat in Olanda, la Rotterdam si a carui finala a fost transmisa in direct la televiziune in noaptea de sambata spre duminica.

- Italia, reprezentata de trupa rock Maneskin, este marea caștigatoare a concursului Eurovision 2021, datorita votului telespectatorilor, care a rasturnat complet, sambata seara, ierarhia rezultata dupa o prima jurizare venita din partea țarilor participante.

- Natalia Gordienko a fost pusa la incercare in timpul interpretarii melodiei ”Sugar” in marea finala a concursului Eurovision 2021. Aceasta a scapat microfonul in timpul dansului. Un dansator reușit sa prinda microfonul și sa i-l transmita imediat Nataliei, astfel salvind artista de un moment jenant.…

