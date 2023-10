Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Cornel Petreanu și-a pierdut viața intr-un accident grav petrecut pe DN1, aproape de Otopeni. Doctorul era anchetat in dosarul spagii de la Institutul „Marius Nasta”, din București. Reamintim ca dr. Cornel Petreanu a fost retinut, impreuna cu un alt doctor de la Institutul „Marius Nasta” din Bucuresti,…

