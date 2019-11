Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a semnat un decret de avansarein grad a lui Ștefan Savulescu, unul dintre șefii din poliție implicat incoordonarea intervenției din 10 august 2018. Prin decretul 978 din 28 noiembrie 2019, președintele i-aacordat gradul de chestor de poliție la propunerea ministrului afacerilorinterne…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Palatul Cotroceni, ca alegerile anticipate ar putea fi organizate in primavara anului viitor, inaine de alegerile locale. "Eu cred ca ar fi bine sa mergem spre alegeri anticipate in primavara anului viitor. Voi avea discuții cu toți liderii politici",…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste miercuri dupa-amiaza cu liderii liberali si sustine o conferinta de presa la sediul PNL, la ora 18:00, din pozitia de candidat al partidului la alegerile prezidentiale

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice, potrivit Agerpres. Legea care prevede atributii extinse pentru Politie si Jandarmerie a fost initiata de parlamentarii…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis vineri un mesaj cu ocazia conferintei Urban Talks, care a avut loc la Timisoara, in care arata ca Romania se afla intr-un context in care predomina proasta guvernare la nivel central si guvernarea in interesul catorva politicieni, el afirmand ca liderii comunitatilor…

- Presedintele Klaus Iohannis participa la o sedinta cu liderii PNL. Mai multi dintre acestia au tinut sa anunte sedinta cu Iohannis publicand, pe retelele sociale, fotografii in care apar alaturi de presedinte. Printre acestia se numara si Alina Gorghiu care a scris "O ședința de campanie, depunem…

- Presedintele Klaus Iohannis este invitat la Scoala de vara si la intalnirea regionala a liberalilor care va avea loc sambata dupa-amiaza. Intalnirea liberalilor cu Klaus Iohannis vine in plina criza politica provocata de iesirea ALDE de la guvernare si de propunerile de ministri respinse in mod repetat…

