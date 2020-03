Stiri pe aceeasi tema

- Doua doctorite de la Spitalul MAI Dimitrie Gerota, infectate cu coronavirus, sunt in stare critica, iar prognosticul medicilor este rezervat, a anuntat, sambata, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, potrivit news.ro."Sunt in stare critica (cele doua doctorite de la Spitalul Gerota - n.r.), sunt…

- Clubul Atletico Madrid a anuntat, sâmbata, ca unul dintre juniorii sai, Christian Minchola, a încetat din viata la vârsta de 14 ani. Gruparea spaniola nu a precizat cauza decesului, scrie News.ro. “Suntem consternati de vestea trista a decesului jucatorului nostru si…

- In cazul celor care locuiesc la case, informarea se va face prin intermediul serviciilor primariilor de sector. Potrivit sursei citate, orice date sau mesaje contrare prezentelor precizari sunt publicate cu rea intenție, fiind de natura sa dezinformeze publicul larg și nicidecum sa sprijine populația…

- Ziarul Unirea Cazul CIUDAT al decesului numarul 22, provocat de COVID-19 in Romania: La doar 45 de ani, a murit in AMBULANȚA Inca 4 decese confirmate cu COVID-19 au fost anunțate in cursul serii de joi de catre Grupul de Comunicare Strategica. Astfel bilanțul morților la nivel național a ajuns la 22.…

- Ultimele clipe din viața Kobe Bryant au fost terifiante. Martori ocular au povestit ce s-a intamplat cu elicopterul in care legendarul baschetbalist, una dintre fiicele lui și alte șapte persoane au pierit.

- Doi muncitori, unul in varsta de 60 de ani și altul in varsta de 58 de ani, au decedat, vineri, dupa-amiaza. Ciudat este ca ambii au murit la aceeași ora, 13,30, primul in Tg-Jiu și cel de-al doilea in Turceni. ”Doua evenimente mortale au fost comunicate, in aceasta dupa amiaza, Inspectoratului…

- Un detaliu asupra caruia a atras atentia fostul presedinte USR Bucuresti, Roxana Wring, dupa ce a castigat un proces intentat de edilul Capitalei, este ca Primaria Capitalei plateste cheltuielile de judecata in cazul celor mai recente procese. Motivul: Gabriela Firea intenteaza procesele in calitate…

- Dumitru Panait, un roman in varsta de 49 de ani, fara adapost, a fost descoperit mort in prima zi a anului pe o banca din orașul Florența.El a fost gasit in jurul orei 23:30 pe via Santa Caterina d’Alessandria, in apropiere de centrul istoric al orașului, a informat rotalianul.com. Din primele informații…