- Aflat pe lista mai multor cluburi importante, Dennis Man (25 de ani) a luat decizia in privința viitorului sau, chiar inainte de Romania - Olanda, din optimile Euro 2024. Internaționalul a acceptat oferta Parmei de a-și prelungi contractul, iar un anunț oficial urmeaza a fi facut in scurt timp. Jucatorul…

- Dennis Man a avut parte de un sezon excelent cu Parma, grupare alaturi de care a reușit promovarea in Serie A.Dupa sezonul avut cu Parma, Dennis Man se afla acum in cantonamentul echipei naționale a Romaniei, alaturi de colegul Valentin Mihaila (24 de ani). Cei doi se pregatesc sub comanda selecționerului…

- Giovanni Becali, impresarul lui Dennis Man și Valentin Mihaila, a anunțat ca internaționalii romani nu sunt mulțumiți de oferta primita de la Parma. Cei doi mai au contract cu Parma pana in 2025 și au oferte de prelungire pe masa, insa nu sunt mulțumiți de ce le propune echipa italiana, care va juca…

- Sezon de excepție pentru dambovițeanul Valentin Mihaila! Fotbalistul originar din Finta a reușit sa promoveze cu Parma in Serie A, sa devina campion in Serie B, iar cu echipa naționala a Romaniei sa se califice la turneul final al Campionatului European. Parma, formația la care activeaza aripa stanga,…

- Poloneza Iga Swiatek (1 WTA) a trecut usor joi de americanca Madison Keys (20 WTA), cu 6-1, 6-3, si s-a calificat in finala turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.679.965 de euro. Meciul a durat o ora si 10 minute. Pentru Swiatek a fost a cincea sa semifinala din acest an si a…

- Dennis Man, 25 de ani, a suferit o inflamație musculara și e așteptat sa revina pe teren in cel mult 10 zile # Extrema dreapta a naționalei a absentat la Parma etapa trecuta, in victoria liderului din Serie B cu Lecco, 4-0. Dupa ce l-a pierdut pe Olimpiu Moruțan și inca nu știe daca se va putea baza…

- Simona Halep a dat lovitura carierei! Romanca urmeaza sa faca echipa alaturi de legendarul Novak Djokovic.Dupa ce si-a dovedit nevinovatia la TAS, Simona Halep a trecut la un alt nivel.Vezi AICI contractul urias semnat de Simona Halep care o duce la cel mai inalt nivel...

- Rafa Benitez, ultima data antrenor la Celta Vigo, o urmarește atent pe Parma, echipa la care evolueaza Dennis Man și Valentin Mihaila. Spaniolul are o legatura aparte cu Fabio Pecchia, tehnicianul principal al liderului din Serie B, care i-a fost secund la Napoli, Real Madrid și Newcastle. Fara echipa…