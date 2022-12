Stiri pe aceeasi tema

- Medicii din Iași au depus un efort uriaș pentru ca eleva din Botoșani sa primeasca o noua șansa la viața normala. Insa nu sunt uitați nici salvatorii care au intervenit primii și care au crescut considerabil șansele Alexiei.

- O adolescenta de 15 ani a fost grav ranita vineri noaptea la Pașcani, unde autocarul in care calatorea s-a rasturnat. Alexia facea parte dintr-un ansamblu folcloric din Botoșani și mergea alaturi de colegii ei la un festival la Slobozia, in Ialomița. Parinții fetei fac acum apel pentru donarea de sange,…

- Un autocar cu 33 de persoane la bord s-a rasturnat, in noaptea de vineri spre sambata, in municipiul Pascani, judetul Iasi, 25 de persoane fiind transportate la spital . Cincisprezece dintre pasageri sunt adolescenti, iar doua fete sunt in stare critica. Uneia dintre adolescente medicii au fost nevoiți…

- Procesul de divorț dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-a incheiat, la fel și procesul pentru custodia și domiciliul copiilor. Intre ei nu s-au incheiat și neințelegerile, Claudia Patrașcanu spune ca e nemulțumita pentru programul pe care il au copiii atunci cand petrec weekendul la Gabi Badalau.…

- Ciobanii din Vaslui au ajuns sa caute cu disperare porumb in Ucraina și Republica Moldova ca sa nu le moara animalele de foame, intr-un an in care seceta a calamitat in mare parte culturile din zona Modovei. La acest moment, cu rezervele pe care le mai au, oierii spera sa poata sa se descurce pana undeva…

- Fundația „Star of Hope” Romania in parteneriat cu Asociația Romilor Ursari din Dagața anunța finalizarea cu succes a implementarii proiectului ”Incluziune Sociala Activa prin Dezvoltare locala”, cu sprijinul financiar Active Citizen Fund Romania, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia…

