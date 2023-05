Inteligența Artificiala (IA) va fi abordata in cadrul conferințelor „Tech Talks by UPT 2023”, cea mai importanta conferința de tehnologie din regiune, antreprenori, investitori, specialiști și experți internaționali in tehnologie, dar și personalitați remarcabile din viața publica, de catre Jimmy Wales, fondator al Wikipedia. El va explora impactul IA și a noilor tehnologii asupra vieții ... The post Unul dintre fondatorii Wikipedia, vine la „Tech Talks by UPT 2023” sa vorbeasca despre inteligența artificiala appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .