Unul dintre fondatorii trupei Pantera a murit

- Tobosarul Vinnie Paul, fondator al trupei heavy metal americane Pantera, a murit la varsta de 54 de ani, vineri noapte, in Las Vegas, potrivit rollingstone.com, conform Mediafax.Informatia a fost facuta publica pe pagina de Facebook a trupei Pantera, fara a se preciza cauza decesului.…

- Cezar Dinescu a murit intr-un tragic accident. Cantarețul a cazut in raul Ialomița dupa ce un mal de pamant s-a surpat. Totul s-a intamplat in ochii prietenilor lui. Cezar Dinescu a murit la varsta de 51 de ani, cantarețul a avut parte de o moarte cumplita. Cantarețul a colaborat de-a lungul timpului…

- O tanara de 19 ani si un copil de un an si sase luni, ambii din comuna Romanasi, au decedat, si alte trei persoane au fost ranite, luni seara, dupa ce masina in care erau pasageri a intrat in coliziune cu o autoutilitara, informeaza Agerpres. Potrivit unei informari de presa a Inspectoratului Judetean…

- Celebrul bucatar Anthony Bourdain, un povestitor și scriitor talentat devenit celebru pentru emisiunile sale de televiziune a murit. Bourdain avea 61 de ani. CNN a confirmat moartea lui Bourdain vineri și a anunțat ca acesta s-a sinucis. Bourdain a filmat și in Romania un episod. „Cu uriaș tristețe…

- Un roman in varsta de 59 de ani a decedat in urma unui grav accident rutier produs in zona localitații Pierrefitte-sur-Loire din centrul Franței, in care au fost implicate cinci camioane, relateaza postul francez LCI, citat de Mediafax. In urma accidentului, produs joi dupa-amiaza, au decedat șoferii…

- Un elev al unei scoli din Alexandria, judetul Teleorman, in varsta de 14 ani, a murit in timp ce se afla la banchetul de absolvire a clasei a 8-a. Baiatul ar fi acuzat in ultima vreme dureri in jurul toracelui, dar medicii au dat asigurari parintilor ca sunt afectiuni normale cresterii, informeazaMediafax.…

- Cunoscutul cantautor Alexandru Jula a murit in noaptea de sambata spre duminica la varsta de 83 de ani, dupa ce luni a fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta Galati in urma unui accident vascular cerebral, transmite Agerpres. Potrivit unor surse medicale, artistul a decedat in noaptea de sambata…

- Comentatorul-legenda al Romaniei, Cristian Țopescu, a incetat, marți, din viața, dupa o indelungata suferința, la Spitalul Elias din Capitala. El avea 81 de ani. The post A murit Cristian Țopescu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .