Unul dintre fondatorii trupei Compact a murit Leluț Vasilescu, bateristul trupei Compact și membru fondator al acesteia, a murit. Anunțul a fost facut de Dorin Nicolae Lojigan, primarul orașului Campia Turzii, pe Facebook. ”Am aflat cu profunda tristețe despre trecerea la cele veșnice a unui om extraordinar și un muzician desavarșit, prietenul meu, Leluț Vasilescu. Membru fondator al trupei Compact, Leluț Vasilescu a avut o cariera de succes și o viața frumoasa de familie. In urma lui, raman frumoasele melodii pe care generații intregi le-au fredonat și de care ne vom bucura, cu nostalgie, in continuare! Cetațean de onoare al Municipiului… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

