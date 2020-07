Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane au fost retinute in dosarul permiselor de conducere obtinute in mod fraudulos, urmand sa fie prezentate joi instantei cu propunere de arestare preventiva. Alte 26 de persoane au fost plasate sub control judiciar. ”Au fost retinute si vor fi prezentate in cursul acestei zile, cu propunere…

- In urma a 61 de percheziții efectuate in 8 județe și municipiul București, a fost destructurata o grupare infracționala formata din cetațeni romani și straini banuita ca facilita obținerea ilegala de permise de conducere romanești, prin preschimbarea unor permise contrafacute eliberate de autoritați…

- Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat ca, miercuri dimineața, au fost facute 61 de percheziții in opt județe și in București, intr-un dosar care privește obținerea ilegala a unor permise de conducere. 79 de persoane sunt duse la audieri. Potrivit unui comunicat al IGPR, in urma a 61 de…

- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculari Vehicule Giurgiu iși prelungește activitatea de examinare pentru proba practica de obținere a permisului auto, dar și activitatea de preschimbare a permiselor de conducere romanești. Astfel, in ziua de sambata, 11 iulie 2020, candidații…

- Prefectura Capitalei a anunțat ca se suspenda temporar examenele pentru obținerea permisului de conducere. „Prefectul Municipiului București a emis ordinul potrivit caruia, incepand cu data de 02.07.2020, se suspenda temporar urmatoarele activitați ale Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere…

- Prefectura Timis a anuntat ca au fost reluate examinarile pentru obtinerea permiselor de conducere. Examinarile se fac dupa ce candidatii se inscriu pentru examinare pe site-ul Institutiei Prefectului Judetul Timis - www.prefecturatimis.ro , la sectiunea Servicii Comunitare – Serviciul Regim Permise…

- Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor informeaza ca valabilitatea documentelor emise se prelungește astfel: -cu 90 de zile, de la data incetarii starii de urgența, in cazul permiselor de conducere; -cu 45 de zile, de la data incetarii starii de urgența, pentru autorizațiile…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca din data de 15 mai 2020 se vor actualiza tarifele pentru eliberarea certificatelor de inmatriculare și a permiselor de conducere. Noile tarife au fost comunicate de catre Regia Autonoma Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat. Serviciul Public Comunitar…