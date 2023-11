Stiri pe aceeasi tema

- Noi informații despre Adrian Kreiner, omul de afaceri care a murit dupa ce a fost batut crunt de trei barbați in propria casa. Criminalii l-au urmarit timp de cateva zile dintr-o casa parasita, informeaza Antena 3. Criminaliștii care au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere spun ca atacatorii…

- Incepand de miercuri dimineata parcarea Spitalului Județean de Urgenta (SJU) s-a inchis pentru mai bine de o luna. Asta pentru ca, inainte de a se incepe santierul pentru ambulatoriul de specialitate, trebuie facut un alt santier in zona parcarii. De asemenea trebuie deviate toate utilitatile care se…

