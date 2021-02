Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Muraru va fi noul ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii, potrivit unor surse ale Știrilor TVR. Anunțul vine dupa ce presedintele Iohannis a semnat decretul privind rechemarea lui George Maior din funcția de ambasador in SUA.

- Sunt reacții vehemente dupa ce mandatul de deputat al lui Francisc Toba, acuzat de reprimarea sangeroasa a Revoluției de la Sibiu, din decembrie 1989, a fost validat de parlamentari. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) dezaproba ferm acest mandat.…

- Statele Unite au declarat ca au autorizat utilizarea vaccinului COVID-19 al Pfizer Inc vineri, primele vaccinari fiind așteptate in cateva zile, marcand un punct de cotitura intr-o țara in care pandemia a ucis peste 295.000 de persoane, relateaza Reuters. Industria farma va caștiga zeci de miliarde…