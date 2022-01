Unul dintre concurenții Netflix se lansează în România Disney+, serviciul de streaming de la The Walt Disney Company, a confirmat lansarea in Romania, alaturi de alte 41 țari și 11 teritorii, in vara acestui an. Disney+ este unul dintre concurenții Netflix, care s-a bucurat de o creștere susținuta inca de la lansare. Are acum peste 118 milioane de abonați la nivel mondial. Include conținut original exclusiv și mii de episoade și filme Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic și divertisment general de la Star. Nu se știe inca prețul abonamentului, dar „pe piața” se discuta faptul ca, pentru lansare se vor plati aproximativ 7 euro pe luna.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de streaming de la The Walt Disney Company a anuntat, in mod oficial, ca va intra pe piata din Romania. Compania a confirmat lansarea in 42 tari si 11 teritorii, in aceasta vara, potrivit Ziarul Financiar. Serviciul ofera continut original exclusiv si mii de episoade si filme Disney, Pixar,…

- Disney+, serviciul de streaming de la The Walt Disney Company, a confirmat lansarea in 42 tari si 11 teritorii. Din lista fac parte Romania, Bulgaria, Africa de Sud, Turcia, Polonia si Emiratele Arabe Unite. Oferind continut original exclusiv si mii de episoade si filme Disney, Pixar, Marvel, Star Wars,…

- Comisia Europeana a finalizat plațile de asistența din Fondul de solidaritate al UE (FSUE) pentru a face fața situației de urgența sanitara generate de coronavirus catre 19 țari. Valoarea este de aproape 385,5 milioane de euro. Aceasta suma se adauga sumei de 132,7 milioane de euro, platite…

- Certificatul digital UE privind COVID este recunoscut in 33 țari terțe (din afara UE) Pana in prezent, 33 țari (și teritorii) din afara UE au aderat la sistemul de certificate digitale ale UE privind COVID. Este vorba de: -Albania -Andorra -Armenia -Cabo Verde -El Salvador -Insulele Feroe -Georgia -Israel…

- Contributia Romaniei la Produsul Intern Brut (PIB) total al Uniunii Europene a fost in 2020 de 1,6%, la egalitate cu cea a Cehiei dar mai mare decat cea a Portugaliei (1,5%) sau cea a Greciei (1,2%), arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat). PIB-ul toal al Uniunii Europene…

- Germania este de departe cel mai mare contributor la PIB-ul Uniunii Europene-UE, cu o pondere de 25% in 2020, urmata de Franta cu o participatie de 17% si Italia, cu 12%, in timp ce Romania are o pondere de 1,6%, la fel ca Cehia, arata datele Eurostat. Valoarea totala a PIB-ului UE a fost in 2020 de…

- Ministerul de Externe de la Chișinau anunța despre actualizarea datelor privind accesul cetațenilor din Moldova pe teritoriul altor state. Potrivit ultimelor date, alertele raman neschimbate de la ultima actualizare in urmatoarele țari: Albania; Austria; Bosnia și Herțegovina; Bulgaria; Canada; Cehia;…