- Cele mai noi episoade Insula iubirii, difuzate astazi si maine, de la 20:30, la Antena 1 vin sa le demonstreze concurentilor, o data in plus, ca pe Insula Iubirii nimic nu e previzibil, tentatia pandeste la tot pasul si poate schimba radical sentimente. S-au deschis, s-au apropiat de ispite si au facut…

- Prima editie a celui de-al saselea sezon Insula Iubirii, ce a avut premiera aseara, la Antena 1 a adus in atentia telespectatorilor 5 cupluri curajoase care au venit sa isi supuna relatia celui mai dur test al fidelitatii, dar si 10 dintre cele mai seducatoare ispite feminine si 10 dintre cele mai puternice…

- Antena 1 a facut publica data cand va avea loc premiera noului sezon al show-ului Insula Iubirii, prezentat de Radu Valcan. Cel de-al saselea sezon Insula Iubirii va avea premiera pe 2 si, respectiv, 3 mai si va fi difuzat in fiecare luni si marti, de la 20:30, la Antena 1. Aparent pline de incredere,…

- Roxana Lite e una dintre cele 10 ispite de la „Insula Iubirii”, sezonul 6 . Show-ul de la Antena 1 a fost filmat in Thailanda, iar Radu Valcan este prezentatorul și de data aceasta. Roxana Lite, 28 de ani, este licentiata in Turism, insa a ales sa profeseze in zona de beauty, unde detine propriul salon…