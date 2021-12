Unul dintre cele mai vechi lăcaşe creştine din lume: Ce nu știați despre Biserica Nașterii Domnului din Betleem Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO) a inscris in anul 2012 intregul Ansamblu al Bisericii Nasterii Domnului din Betleem in Patrimoniul cultural mondial, printr-o procedura de urgenta, acesta fiind primul obiectiv palestinian inscris pe lista celor mai importante monumente din intreaga lume. Pe lista UNESCO au fost asadar inscrise, alaturi de langa lacașul de cult principal, așezaminte ortodoxe, catolice și armene, precum și alte construcții si gradini terasate, dar și drumul de pelerinaj din Bethleem. Biserica Nasterea Domnului din Betleem reprezinta unul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

