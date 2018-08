Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat marti achizitionarea companiei slovene Gorenje de catre grupul chinez Hisense, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar. Ambele companii produc şi furnizează electrocasnice pentru uz casnic, cum ar fi frigidere şi maşini de spălat. …

- Fotocredit: Auti-TestDrive Grupul BMW va construi o fabrica de automobile in Ungaria, orașul ales fiind Debrecen - situat in estul țarii, la puțina distanța de granița cu Romania. Decizia germanilor vine sa susțina eforturile acestora de consolidare a rețelei de producție la nivel global. "Decizia…

- China va domina vanzarile de pe piața mașinilor electrice, cu mai mult de jumatate din volumul total pana in anul 2035, potrivit unui studiu realizat de o companie de consultanța. Cu 6.4 milioane de mașini electrice vandute anual pana atunci, chinezii ar urma sa dețina 57% dn piața, in timp ce Europa…

- Valoarea totala de piata a celor mai mari 100 de companii globale a crescut cu 15% comparativ cu anul trecut si a ajuns la 20.000 de miliarde de dolari, fapt ce reflecta o crestere de 11,5% a Indexului Global MCSI, arata studiul PwC Global Top 100. Statele Unite ale Americii revendica prima poziţie…

- Dependenta Germaniei de Rusia va creste si nu doar la nivelul importurilor de gaze naturale. Piata rusa devine vitala pentru cresterea multor companii, mari si mici, germane. Insa cea mai mare economie europeana este departe de a fi captiva Moscovei. Germania este cel mai mare importator…

- Fotocredit: Toyota Aproape jumatate dintre mașinile vandute de Toyota in Europa au fost modele hibrid, conform statisticilor intocmite de producatorul japonez pentru prima jumatate a anului 2018. Astfel, din cele 560.000 de automobile Toyota și Lexus vandute in primele șase luni ale anului nu mai…

- Dacia Sandero s-a comercializat in 21.520 de unitați in luna mai și a ocupat locul 6 in topul celor mai vandute modele in Europa, apropiindu-se la numai 1.000 de unitați de Ford Fiesta, care ocupa locul 3 in segmentul subcompactelor.

- Piata metalelor este in plina dezvoltare, insa riscurile raman ridicate. Protectionismul in crestere din SUA si din Europa alaturi de masurile retaliatorii din China au afectat increderea companiilor si investitiile - dar nu au impiedicat deocamdata cresterea economica, se arata intr-un studiu realizat…